Вильфанд рассказал о купальном сезоне на Чёрном море
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- РИА Новости
«На Черноморском побережье сейчас 17—18 °С, и опять-таки за счёт очень тёплой погоды примерно через неделю ожидаем повышения до 20 °С. Это уже вполне купальный сезон», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.
Он отметил, что на Азовском море купальный сезон начнётся в конце этой недели.
Вильфанд также добавил, что стремительно будут прогреваться водоемы в центральной части Европейской России.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр ожидает аномальное тепло в европейской части России.