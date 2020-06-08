Вильфанд рассказал о купальном сезоне на Чёрном море

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что через неделю на Черноморском побережье вода прогреется до +20 °С, на Азовском море комфортное купание возможно в конце текущей недели.

«На Черноморском побережье сейчас 17—18 °С, и опять-таки за счёт очень тёплой погоды примерно через неделю ожидаем повышения до 20 °С. Это уже вполне купальный сезон», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Он отметил, что на Азовском море купальный сезон начнётся в конце этой недели.

Вильфанд также добавил, что стремительно будут прогреваться водоемы в центральной части Европейской России.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр ожидает аномальное тепло в европейской части России.