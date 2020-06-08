Зенитчики ЮВО провели учения в Краснодарском крае
- @mod_russia
Как передаёт телеканал «Звезда», военнослужащие выполнили прикрытие важных наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника.
Отмечается, что в роли противника выступали экипажи разных типов самолётов: истребителей Су-30СМ, самолётов штурмовой авиации Су-25СМ, а также вертолётов Ми-8АМТШ.
В ходе выполнения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены пусками ракет.
Всего боевые расчёты произвели более 20 реальных пусков и около 10 имитационных.
В учении приняли участие более 200 военнослужащих ЮВО и было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.
Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», авиация Балтийского флота отработала удары по надводным целям.