Зенитчики ЮВО провели учения в Краснодарском крае

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Расчёты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» войск ПВО Южного военного округа в ходе плановых мероприятий боевой подготовки на полигоне Ейский в Краснодарском крае отразили ракетно-авиационный удар условного противника.
Зенитчики ЮВО провели учения в Краснодарском крае
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Как передаёт телеканал «Звезда», военнослужащие выполнили прикрытие важных наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника.

Отмечается, что в роли противника выступали экипажи разных типов самолётов: истребителей Су-30СМ, самолётов штурмовой авиации Су-25СМ, а также вертолётов Ми-8АМТШ.

В ходе выполнения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены пусками ракет. 

Всего боевые расчёты произвели более 20 реальных пусков и около 10 имитационных.

В учении приняли участие более 200 военнослужащих ЮВО и было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», авиация Балтийского флота отработала удары по надводным целям.

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