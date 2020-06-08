Зенитчики ЮВО провели учения в Краснодарском крае

Расчёты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» войск ПВО Южного военного округа в ходе плановых мероприятий боевой подготовки на полигоне Ейский в Краснодарском крае отразили ракетно-авиационный удар условного противника.

Как передаёт телеканал «Звезда», военнослужащие выполнили прикрытие важных наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника.

Отмечается, что в роли противника выступали экипажи разных типов самолётов: истребителей Су-30СМ, самолётов штурмовой авиации Су-25СМ, а также вертолётов Ми-8АМТШ.

В ходе выполнения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены пусками ракет.

Всего боевые расчёты произвели более 20 реальных пусков и около 10 имитационных.

В учении приняли участие более 200 военнослужащих ЮВО и было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», авиация Балтийского флота отработала удары по надводным целям.