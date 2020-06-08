Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

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Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что, в частности, документ увеличивает пособия на детей до полутора лет для неработающих граждан, а малый и средний бизнес из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей получает возможность расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году без возмещения ему упущенной выгоды.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

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