Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что, в частности, документ увеличивает пособия на детей до полутора лет для неработающих граждан, а малый и средний бизнес из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей получает возможность расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году без возмещения ему упущенной выгоды.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.