В Подмосковье задержан подозреваемый в сбыте крупной партии наркотиков

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В подмосковной Коломне задержан подозреваемый в сбыте свыше 3 кг наркотиков, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
В Подмосковье задержан подозреваемый в сбыте крупной партии наркотиков
  • РИА Новости

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства, на 124-м километре автодороги М5 «Урал» была остановлена иномарка, за рулём которой находился 31-летний уроженец Саратовской области. 

«В салоне автомашины сотрудниками полиции обнаружены и изъяты три свёртка с порошкообразным и растительным веществами. По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое является наркотическими средствами — каннабисом и мефедроном», — приводит издание сообщение пресс-службы.

В ведомстве заявили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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