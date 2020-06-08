В Подмосковье задержан подозреваемый в сбыте крупной партии наркотиков

В подмосковной Коломне задержан подозреваемый в сбыте свыше 3 кг наркотиков, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства, на 124-м километре автодороги М5 «Урал» была остановлена иномарка, за рулём которой находился 31-летний уроженец Саратовской области.

«В салоне автомашины сотрудниками полиции обнаружены и изъяты три свёртка с порошкообразным и растительным веществами. По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое является наркотическими средствами — каннабисом и мефедроном», — приводит издание сообщение пресс-службы.

В ведомстве заявили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.