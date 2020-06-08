Песков оценил внесение изменений на сайте по поправкам к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам к Конституции одного пункта, отметив, что речь может идти о техническом сбое.

«Бывают разные технические накладки. Могло просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать. Но, насколько я знаю, там уже всё восстановлено, в данном случае там всё поправлено», — подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал ситуацию с соответствующим сайтом, куда, как писали СМИ, была отдельно внесена информация с уточнением об ограничении «на количество сроков на посту президента».

Так, на сайт, как сообщалось, добавили фразу: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации — оно применяется к действующему президенту без учёта числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».

В седьмом пункте, кроме этого уточнения, говорится, что поправки запрещают главе государства, премьеру, министрам, сенаторам, депутатам и другим высшим должностным лицам иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство, открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках.