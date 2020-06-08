В Кургане суд арестовал госинспектора Ростехнадзора по подозрению в получении взятки

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Курганский городской суд избрал меру пресечения госинспектору Ростехнадзора, задержанному по подозрению в получении взятки.
В Кургане суд арестовал госинспектора Ростехнадзора по подозрению в получении взятки
  • РИА Новости

«Курганский городской суд определил для подозреваемого срок содержания под стражей — два месяца, по 2 августа», — приводит URA.RU сообщение суда.

Отмечается, что о мере пересечения в виде ареста ходатайствовал следователь областного управления Следственного комитета, который занимается расследованием уголовного дела (ст. 290 УК).

По информации ведомства, госинспектор Ростехнадзора был задержан 4 июня по подозрению в получении банковских переводов в размере не менее 350 тыс. рублей от директора компании по продаже газа на автозаправочной станции в 2018—2019 годах.

Факт был выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области.

Ранее, как сообщала Rostovgazeta.ru, в Ростове-на-Дону завели дело против сотрудника транспортной прокуратуры, подозреваемого в получении взятки.

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