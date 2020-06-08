Технополис «Москва» вступил во Всемирную организацию свободных зон

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Особая экономическая зона «Технополис «Москва» вступила во Всемирную организацию свободных зон.
Технополис «Москва» вступил во Всемирную организацию свободных зон
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, теперь резиденты смогут увеличить объёмы экспорта и привлечь инвесторов из других стран.

Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, это первый случай, когда российская ОЭЗ стала членом такой организации.

Он подчеркнул, что во Всемирную организацию свободных зон входит более 50 тыс. компаний из 126 стран мира.

«Российская особая экономическая зона вошла в неё впервые и теперь получит право голоса на ежегодной Генеральной ассамблее World FZO и возможность представлять интересы Москвы и страны», — заявил Ефимов.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что сервисы Московского инновационного кластера сделали доступными для юрлиц и индивидуальных предпринимателей из всех российских регионов.

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