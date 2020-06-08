В Москве запустили сайт столичного Фонда защиты прав дольщиков

Москомстройинвест запустил сайт столичного Фонда защиты прав дольщиков.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову, в настоящее время продолжается бета-тестирование портала, где собраны сведения о долгостроях в городе.

На новом сайте пользователи смогут найти информацию по работам на объектах и планируемым судебным заседаниям.

Кроме того, на портале указаны объекты, находящиеся на контроле Москомстройинвеста.

«Информация на сайте будет регулярно обновляться», — подчеркнула Пятова.

Ранее заведующая кафедрой управления недвижимостью и ЖКХ факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» оценила ситуацию на рынке недвижимости.