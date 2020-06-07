У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус

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У министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус
  • © Официальный сайт Правительства Калининградской области

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией.

«Коронавирус подтвердился у министра сельского хозяйства Натальи Евгеньевны Шевцовой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «заболевание у неё протекает в лёгкой форме, она находится в инфекционном стационаре и проходит курс лечения».

«Мы желаем Наталье Евгеньевне скорейшего выздоровления», — добавили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в России в течение суток подтверждено 8984 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время пандемии зафиксировали 467 673 случая.

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