У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус

У министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией.

«Коронавирус подтвердился у министра сельского хозяйства Натальи Евгеньевны Шевцовой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «заболевание у неё протекает в лёгкой форме, она находится в инфекционном стационаре и проходит курс лечения».

«Мы желаем Наталье Евгеньевне скорейшего выздоровления», — добавили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в России в течение суток подтверждено 8984 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время пандемии зафиксировали 467 673 случая.