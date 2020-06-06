Подлодки Северного флота провели торпедные стрельбы в Баренцевом море

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Атомные и дизельные подводные лодки Северного флота выполнили учебные задачи в полигонах боевой подготовки Баренцева моря.
Подлодки Северного флота провели торпедные стрельбы в Баренцевом море
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Несколько атомных и дизель-электрических подводных лодок подводных сил и Кольской флотилии Северного флота выполнили учебные противолодочные задачи в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море», — сообщает пресс-служба Северного флота.

Отмечается, что подводники отработали плавание и маневрирование в различном диапазоне глубин, слежение друг за другом, отрыв от преследования и условное уничтожение «противника».

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 завершил государственные испытания и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге для ревизии.

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