Подлодки Северного флота провели торпедные стрельбы в Баренцевом море
- © Виталий Аньков
- РИА Новости
«Несколько атомных и дизель-электрических подводных лодок подводных сил и Кольской флотилии Северного флота выполнили учебные противолодочные задачи в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море», — сообщает пресс-служба Северного флота.
Отмечается, что подводники отработали плавание и маневрирование в различном диапазоне глубин, слежение друг за другом, отрыв от преследования и условное уничтожение «противника».
Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 завершил государственные испытания и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге для ревизии.