Росстат сообщил о динамике цен на крупы в мае

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В Росстате рассказали о динамике цен на крупы в мае. Так, согласно данным ведомства, цены на гречку выросли на 6,3%.
Росстат сообщил о динамике цен на крупы в мае
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«В мае существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало увеличение цен на крупы и бобовые. Заметно выросли цены на гречку — на 6,3%», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в 28 регионах зафиксировано подорожание гречки на 8% и более, самое значительное в Мордовии (на 21,7%) и Курской области (на 16,7%).

В свою очередь, цены на рис возросли на 4,6%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 3,5%, на манную крупу, горох и фасоль — на 2,4%, овсяную и перловую крупы — на 1,9%, пшено — на 0,6%.

Ранее сообщалось, что федеральная антимонопольная служба вместе с прокуратурой проводит мероприятия по недопущению необоснованного роста цен на гречку.

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