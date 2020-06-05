В Совфеде оценили ситуацию с санаторно-курортным комплексом в Крыму

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Сенатор от Крыма, член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Ольга Ковитиди оценила ситуацию с санаторно-курортным комплексом в республике.
В Совфеде оценили ситуацию с санаторно-курортным комплексом в Крыму
  • РИА Новости

«Да, с 15 июня мы планируем принять первых отдыхающих, но это будут наши крымчане. И только лишь по истечении 14 дней, когда пройдёт инкубационный период коронавирусной инфекции, мы поймём, сможет ли полуостров принять гостей из других регионов России», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, вопросы межрегионального туризма находятся в сфере полномочий федеральных органов власти.

Как отметила Ковитиди, с 15 июня начнут работать только санатории, имеющие соответствующие допуски и лицензии.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы восстановления российского туристического рынка.

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