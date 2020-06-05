В Совфеде оценили ситуацию с санаторно-курортным комплексом в Крыму
- РИА Новости
«Да, с 15 июня мы планируем принять первых отдыхающих, но это будут наши крымчане. И только лишь по истечении 14 дней, когда пройдёт инкубационный период коронавирусной инфекции, мы поймём, сможет ли полуостров принять гостей из других регионов России», — заявила она в беседе с Nation News.
По её словам, вопросы межрегионального туризма находятся в сфере полномочий федеральных органов власти.
Как отметила Ковитиди, с 15 июня начнут работать только санатории, имеющие соответствующие допуски и лицензии.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы восстановления российского туристического рынка.