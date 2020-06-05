Автоэксперт оценил ситуацию с электрокарами в России

Автоэксперт центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев оценил ситуацию с электрокарами в России.

В беседе с Newinform он заявил, что есть два сдерживающих фактора.

«Первая проблема — это место зарядки. Для того чтобы зарядить электрокар быстро, нужна мощная зарядка. Это даже не вопрос розетки, а скорее вопрос специально оборудованного места под зарядку автомобиля», — пояснил Бахарев.

По его словам, второй вопрос — это техническое обслуживание, поскольку специалистов в данной теме в России пока не много.

Сами электрокары с точки зрения эксплуатационных характеристик не уступают обычным автомобилям с топливными двигателями, полагает Бахарев.

«Электродвигатель имеет значительно более высокий коэффициент полезного действия, чем двигатель обычной машины, работающий на бензине. Он занимает меньше места в автомобиле. Иногда складывается впечатление, что у машины вообще нет двигателя. Это большой плюс», — сообщил эксперт.

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