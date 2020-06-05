Россияне рассказали, что чаще всего ломалось дома во время самоизоляции

Россияне рассказали, что чаще всего ломалось у них дома во время режима самоизоляции. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса онлайн-сервиса YouDo.com.

Самостоятельно решить проблему сначала пробуют 71% респондентов. Сразу к специалистам обращаются 8%.

У четверти участников исследования ломалась сантехника, у 18% — мебель, у 15% — ТВ. Ещё 13% опрошенных испытывали проблемы с электрикой, 10% пришлось ремонтировать смартфоны и гаджеты, 8% — стиральные машины, а 7% — мелкую кухонную технику.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны в связи с ситуацией с коронавирусом.