В Москве рассказали о работе по выполнению социальных обязательств в условиях пандемии

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по выполнению социальных обязательств в условиях пандемии.
В Москве рассказали о работе по выполнению социальных обязательств в условиях пандемии
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Сегодня ни на копейку не уменьшаются объёмы, всё, что запланировано и гарантировано москвичам, будет выполнено в полном объёме. Все льготы, все выплаты, в том числе натуральные льготы, — всё будет исполнено. Это первое», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Во-вторых, отметил Собянин, все обязательства в социальной сфере, в том числе заработные платы врачей, учителей, работников культуры, тоже будут выплачены в полном объёме.

В Москве оказывают поддержку медицинским работникам, которые круглосуточно помогают пациентам с коронавирусом. Им положены ежемесячные дополнительные выплаты.

Также разработан единый алгоритм оказания помощи людям из группы риска, находящимся в режиме самоизоляции, передаёт портал мэра и правительства.

Увеличены пособия для детей от трёх до семи лет в малообеспеченных семьях.

Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.

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