В Ростовской области планируют открыть 20 новых пляжей в 2020 году

В Ростовской области намерены открыть 20 новых пляжей в 2020 году.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

По данным муниципальных образований, должно заработать более 100 пляжей, в том числе 53 малых. Ещё 20 будут открыты впервые.

В настоящее время идёт подготовка к купальному сезону. Особое внимание уделено местам отдыха детей.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы восстановления российского туристического рынка.