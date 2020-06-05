В Ростовской области планируют открыть 20 новых пляжей в 2020 году

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В Ростовской области намерены открыть 20 новых пляжей в 2020 году.
В Ростовской области планируют открыть 20 новых пляжей в 2020 году
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

По данным муниципальных образований, должно заработать более 100 пляжей, в том числе 53 малых. Ещё 20 будут открыты впервые.

В настоящее время идёт подготовка к купальному сезону. Особое внимание уделено местам отдыха детей.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы восстановления российского туристического рынка.

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