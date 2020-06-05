В Ростовской области планируют открыть 20 новых пляжей в 2020 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
По данным муниципальных образований, должно заработать более 100 пляжей, в том числе 53 малых. Ещё 20 будут открыты впервые.
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