Умерла ведущая Юлия Норкина
- globallookpress.com
Церемония прощания состоится 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкине.
Норкина вместе с супругом вели на радио «Комсомольская правда» программы «120 минут», «Простыми словами». Последний эфир она провела 26 апреля. Радиомарафон был посвящён врачам-героям.
«Я с Юлей разговаривал несколько дней назад. У Норкиных возникли проблемы с переходом сына в старшую школу. И она со мной консультировалась. Я сказал, что ей надо делать. Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела вызвали эмоциональный стресс», — заявил друг семьи, историк Евгений Спицын.
По его словам, у Норкиной случился инфаркт, её не успели спасти.