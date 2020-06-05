Умерла ведущая Юлия Норкина

Скончалась радио- и телеведущая Юлия Норкина. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на мужа и коллегу ведущей Андрея Норкина.

Церемония прощания состоится 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкине.

Норкина вместе с супругом вели на радио «Комсомольская правда» программы «120 минут», «Простыми словами». Последний эфир она провела 26 апреля. Радиомарафон был посвящён врачам-героям.

«Я с Юлей разговаривал несколько дней назад. У Норкиных возникли проблемы с переходом сына в старшую школу. И она со мной консультировалась. Я сказал, что ей надо делать. Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела вызвали эмоциональный стресс», — заявил друг семьи, историк Евгений Спицын.

По его словам, у Норкиной случился инфаркт, её не успели спасти.