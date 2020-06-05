ВС признал террористической организацию «Хайат Тахрир аш-Шам»

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Верховный суд признал террористической организацию «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.
ВС признал террористической организацию «Хайат Тахрир аш-Шам»
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Там рассказали, что генпрокурор Игорь Краснов обратился в суд с иском о признании организации террористической и запрете её деятельности в России.

«Административное дело по заявлению Генпрокурора России было рассмотрено 4 июня в закрытом судебном заседании. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме», — приводит РИА Новости сообщение.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической.

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