ВС признал террористической организацию «Хайат Тахрир аш-Шам»

Верховный суд признал террористической организацию «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Там рассказали, что генпрокурор Игорь Краснов обратился в суд с иском о признании организации террористической и запрете её деятельности в России.

«Административное дело по заявлению Генпрокурора России было рассмотрено 4 июня в закрытом судебном заседании. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме», — приводит РИА Новости сообщение.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической.