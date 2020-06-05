В России началось тестирование онлайн-тахографов

В России начали тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что внедрение системы позволит выписывать штрафы на основании данных, переданных с таких приборов онлайн.

Минтранс разработал соответствующий законопроект, его планируют внести в правительство осенью, пояснили в министерстве. Документ предусматривает отлагательный срок вступления в силу: год — для Московского региона и два — для остальных.

В ведомстве уточнили, что принятие решений не станет полностью автоматическим. Так, к должностному лицу будут попадать только те сведения, которые однозначно говорят о нарушении, при этом оно само будет принимать решение о назначении наказания.

Предлагается оборудовать онлайн-тахографами только новые машины, а уже установленные могут быть использованы до конца срока службы.

В тестировании примет участие пассажирский транспорт в 20 крупнейших агломерациях, а в перспективе на такие устройства переведут все новые грузовики, говорится в материале.