В Приморье с 7 июня отменяют карантин для прибывающих

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В Приморье с 7 июня отменяется карантин для прибывающих в регион пассажиров. Об этом рассказали в краевом правительстве.
В Приморье с 7 июня отменяют карантин для прибывающих
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Все прибывающие на территорию Приморского края из неблагополучных по COVID-19 регионов как воздушным, так и наземным транспортом, должны будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при отсутствии признаков ОРВИ пассажир не будет помещён на двухнедельный карантин.

Ранее стало известно, что в Приморском крае за сутки выявили 54 новых случая инфицирования COVID-19.

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