В Москве умерли ещё 57 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались ещё 57 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших в столице достигло 2806. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

«В Москве скончались 57 пациентов», — говорится в сообщении. Там отметили, что у них была подтверждена пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус. Накануне сообщалось, что в Москве умерли 64 пациента.