В Москве умерли ещё 57 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались ещё 57 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших в столице достигло 2806. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«В Москве скончались 57 пациентов», — говорится в сообщении.
Там отметили, что у них была подтверждена пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус.
Накануне сообщалось, что в Москве умерли 64 пациента.
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