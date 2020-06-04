Сотрудникам социальных учреждений в Петербурге выплатили 44 млн рублей

Короткая ссылка
Сотрудникам социальных учреждений в Санкт-Петербурге выплатили около 44 млн рублей.
Сотрудникам социальных учреждений в Петербурге выплатили 44 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«С конца мая начались выплаты за счёт средств федерального бюджета сотрудникам стационарных социальных учреждений», — заявил губернатор Александр Беглов на заседании рабочей группы по противодействию распространения COVID-19.

По его словам, всего на выплаты из резервного фонда России городу выделили свыше 154 млн рублей.

Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить