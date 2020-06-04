Сотрудникам социальных учреждений в Петербурге выплатили 44 млн рублей

Сотрудникам социальных учреждений в Санкт-Петербурге выплатили около 44 млн рублей.

Об этом сообщает kp.ru.

«С конца мая начались выплаты за счёт средств федерального бюджета сотрудникам стационарных социальных учреждений», — заявил губернатор Александр Беглов на заседании рабочей группы по противодействию распространения COVID-19.

По его словам, всего на выплаты из резервного фонда России городу выделили свыше 154 млн рублей.

Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.