Сотрудникам социальных учреждений в Петербурге выплатили 44 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«С конца мая начались выплаты за счёт средств федерального бюджета сотрудникам стационарных социальных учреждений», — заявил губернатор Александр Беглов на заседании рабочей группы по противодействию распространения COVID-19.
По его словам, всего на выплаты из резервного фонда России городу выделили свыше 154 млн рублей.
Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.