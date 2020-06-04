В Омской области пресекли работу двух нарколабораторий

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали 51-летнего мужчину и его 30-летнего сына.

Об этом сообщает Gorod55.ru.

Подозреваемые занимались выращиванием конопли и изготовлением марихуаны. Для своей деятельности они оборудовали два помещения — в одной из деревень Горьковского района и в Омске.

Заведено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.