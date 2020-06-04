AZUR Air доставит на родину россиян из Кубы, Бразилии, Аргентины и Чили

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Компания AZUR Air при содействии Росавиации и МИД России доставит на родину россиян из Кубы, Бразилии, Аргентины и Чили.

Самолёт совершит рейс по маршруту Москва — Гавана — Сан-Паулу — Буэнос-Айрес — Сантьяго — Гавана — Москва. Вместимость лайнера — до 500 пассажиров.

Точное число россиян, планирующих вернуться на родину, уточняется.

Рейсом из Москвы вылетели 170 граждан Кубы, Бразилии, Аргентины и Чили, которым также необходимо вернуться домой.

Ранее руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Nation News дал прогноз восстановления авиасообщения.

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