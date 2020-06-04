СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что дело возбуждено по статьям о склонении к массовым беспорядкам и распространении заведомо ложной информации. Детали не уточняются. Как передаёт РИА Новости, руководитель КПРФ Геннадий Зюганов поручил выяснить обстоятельства задержания.