СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
  • © СК РФ

Отмечается, что дело возбуждено по статьям о склонении к массовым беспорядкам и распространении заведомо ложной информации.

Детали не уточняются.

Как передаёт РИА Новости, руководитель КПРФ Геннадий Зюганов поручил выяснить обстоятельства задержания.

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