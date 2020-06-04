В Москве появился пропуск для поездки в МФЦ
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- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на сайте мэра столицы.
В тексте говорится, что при передвижении по Москве с использованием любых видов транспорта для получения государственных и иных услуг в столичных МФЦ «оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели».
25 мая газета «Известия» сообщала, что в Москве возобновили работу 88 многофункциональных центров, где жители столицы могут получить более 140 услуг.