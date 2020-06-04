В Москве появился пропуск для поездки в МФЦ

В Москве появился цифровой пропуск для передвижения на любых видах транспорта с целью посещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Соответствующий указ опубликован на сайте мэра столицы.

В тексте говорится, что при передвижении по Москве с использованием любых видов транспорта для получения государственных и иных услуг в столичных МФЦ «оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели».

25 мая газета «Известия» сообщала, что в Москве возобновили работу 88 многофункциональных центров, где жители столицы могут получить более 140 услуг.