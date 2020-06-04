В Крыму прошли учения с участием дивизионов ЗРК С-400 «Триумф»

В Крыму прошли учения с участием дивизионов зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулёва.

«В рамках проведения проверки готовности дежурных сил и средств противовоздушной обороны экипажи самолётов и вертолётов Черноморского флота и авиационного соединения Южного военного округа провели тренировку с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и расчётами самоходных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», — рассказал он.

По его словам, боевые расчёты С-400 «Триумф» и «Панцирь» осуществили обнаружение и электронные пуски по контрольным целям.

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», авиация Балтийского флота отработала удары по надводным целям.