Минздрав заявил о сложном эпидемиологическом процессе в ряде регионов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в ряде регионов страны остаётся напряжённым.

Об этом он сказал в эфире Первого канала.

«Эпидемиологический процесс всё-таки в некоторых регионах страны остаётся достаточно напряжённым», — цитирует министра ТАСС.

По словам Мурашко, именно из-за этого власти пока не могут пойти на то, чтобы клиники, перепрофилированные для борьбы с коронавирусом, вернулись к работе в прежнем режиме.

30 мая Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины против новой коронавирусной инфекции планируется начать в ближайшие две недели.