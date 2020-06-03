Минздрав заявил о сложном эпидемиологическом процессе в ряде регионов

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в ряде регионов страны остаётся напряжённым.
Минздрав заявил о сложном эпидемиологическом процессе в ряде регионов
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире Первого канала.

«Эпидемиологический процесс всё-таки в некоторых регионах страны остаётся достаточно напряжённым», — цитирует министра ТАСС.

По словам Мурашко, именно из-за этого власти пока не могут пойти на то, чтобы клиники, перепрофилированные для борьбы с коронавирусом, вернулись к работе в прежнем режиме.

30 мая Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины против новой коронавирусной инфекции планируется начать в ближайшие две недели.

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