Минздрав заявил о сложном эпидемиологическом процессе в ряде регионов
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- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире Первого канала.
«Эпидемиологический процесс всё-таки в некоторых регионах страны остаётся достаточно напряжённым», — цитирует министра ТАСС.
По словам Мурашко, именно из-за этого власти пока не могут пойти на то, чтобы клиники, перепрофилированные для борьбы с коронавирусом, вернулись к работе в прежнем режиме.
30 мая Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины против новой коронавирусной инфекции планируется начать в ближайшие две недели.