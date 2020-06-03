Многодетной семье из посёлка в Оренбургской области окажут поддержку

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Многодетной семье из посёлка Тюльпанного в Оренбургской области окажут поддержку.
Многодетной семье из посёлка в Оренбургской области окажут поддержку
  • RT

Об этом сообщает RIA56.

«Я за сохранение семьи. Забирать детей из семьи можно только в крайних ситуациях. Если людям не хватает родительского опыта, средств, нужно им помогать, а не травмировать детей. Безусловно, дети должны быть в безопасности и получать всё необходимое», — заявил губернатор Денис Паслер на заседании регионального правительства.

Он отметил, что отменить решение об изъятии детей может лишь суд. Для этого семье, проживающей в настоящее время в аварийном доме, нужно помочь в создании нормальных жилищных условий и в трудоустройстве отца.

3 июня в ситуации начнёт разбираться областная комиссия по делам несовершеннолетних.

«Нужно обеспечить регулярный патронаж. За семьёй закрепят специального работника, который будет помогать родителям», — добавил Паслер.

Органы опеки Оренбургской области подали иск об ограничении в родительских правах жительницы посёлка Тюльпанного Алёны Лихтенвальд и её мужа Николая Самороки, у которых 25 мая изъяли четверых детей.

Подробности — в материале RT.

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