В Росавиации прокомментировали ситуацию с полётами

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В пресс-службе Росавиации прокомментировали ситуацию с полётами.
В Росавиации прокомментировали ситуацию с полётами
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«На выезд ограничений не установлено. Есть временные ограничения на ввоз пассажиров из иностранных государств в связи с распространением COVID-19», — сказали в Росавиации.

Регулярные международные авиаперевозки из России в настоящее время не выполняются, летают только чартеры. В федеральном агентстве пояснили, что это, как правило, вывозные рейсы.

«Например, смоделируем ситуацию: утверждён вывозной рейс Нью-Йорк — Москва. Соответственно, «Аэрофлот» летит из Москвы в Нью-Йорк пустым. Чтобы частично компенсировать свои расходы, компания имеет право открыть продажу билетов на этот рейс и доставить пассажиров в Нью-Йорк», — заявили в Росавиации.

Там подчеркнули, что билеты могут приобрести те, у кого есть разрешительные выездные документы или гражданство той страны, куда они направляются.

Ранее руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Nation News дал прогноз по восстановлению авиасообщения.

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