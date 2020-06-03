В Росавиации прокомментировали ситуацию с полётами

В пресс-службе Росавиации прокомментировали ситуацию с полётами.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«На выезд ограничений не установлено. Есть временные ограничения на ввоз пассажиров из иностранных государств в связи с распространением COVID-19», — сказали в Росавиации.

Регулярные международные авиаперевозки из России в настоящее время не выполняются, летают только чартеры. В федеральном агентстве пояснили, что это, как правило, вывозные рейсы.

«Например, смоделируем ситуацию: утверждён вывозной рейс Нью-Йорк — Москва. Соответственно, «Аэрофлот» летит из Москвы в Нью-Йорк пустым. Чтобы частично компенсировать свои расходы, компания имеет право открыть продажу билетов на этот рейс и доставить пассажиров в Нью-Йорк», — заявили в Росавиации.

Там подчеркнули, что билеты могут приобрести те, у кого есть разрешительные выездные документы или гражданство той страны, куда они направляются.

Ранее руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Nation News дал прогноз по восстановлению авиасообщения.