МЧС проверит системы оповещения с включением сирен по всей России

На октябрь 2020 года запланированы комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также с замещением трансляций теле- и радиоканалов запланированы во всех субъектах Российской Федерации на октябрь текущего года», — рассказали агентству в ведомстве.

В декабре 2019 года в МЧС рассказали об инновационной акустической системе «Сирин» для оповещения рыбаков в акватории Москвы-реки. Её звук можно услышать на расстоянии до 1 км.

Колонки начали устанавливать на катерах, моторных лодках, судах на воздушной подушке, а также на специальных стойках-треногах, расположенных вдоль берега, сообщил сайт «Москва 24».