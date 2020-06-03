Мантуров оценил объём заказов на автомобили Aurus

Количество заказов на автомобили премиального бренда Aurus в России не уменьшается из-за ослабления курса рубля. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Если говорить о заказах, их меньше не стало, никто не отказался, наоборот, мы получаем информацию от коллег — НАМИ и самого Aurus, что количество постепенно увеличивается, не порядковыми значениями, но дополнительные заявки есть», — приводит РИА Новости его слова.

Мантуров уточнил, что работа по производству автомобилей «не останавливалась ни на один день» и велась с соблюдением требований Роспотребнадзора.

В марте гендиректор Aurus Адиль Ширинов сообщил, что на данный момент получено более 700 заявок на автомобили.