Мантуров оценил объём заказов на автомобили Aurus

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Количество заказов на автомобили премиального бренда Aurus в России не уменьшается из-за ослабления курса рубля. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Мантуров оценил объём заказов на автомобили Aurus
  • Reuters

«Если говорить о заказах, их меньше не стало, никто не отказался, наоборот, мы получаем информацию от коллег — НАМИ и самого Aurus, что количество постепенно увеличивается, не порядковыми значениями, но дополнительные заявки есть», — приводит РИА Новости его слова.

Мантуров уточнил, что работа по производству автомобилей «не останавливалась ни на один день» и велась с соблюдением требований Роспотребнадзора.

В марте гендиректор Aurus Адиль Ширинов сообщил, что на данный момент получено более 700 заявок на автомобили.

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