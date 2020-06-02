В Союзе садоводов России прокомментировали меры поддержки дачников

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Председатель московского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Юрий Шалыганов прокомментировал меры поддержки дачников.
В Союзе садоводов России прокомментировали меры поддержки дачников
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он отметил, что возможное продление дачной амнистии, позволяющей оформлять постройки на загородных участках в упрощённом порядке, является необходимой мерой.

«Думаю, правительство приняло такое решение в том числе потому, что люди долго сидели дома — не могли решить проблемы с документами и посетить МФЦ. Теперь у них появится больше времени на оформление своих участков», — сказал эксперт.

Как отметил Шалыганов, много дачных владений находятся по статусу в некотором «подвешенном состоянии», поэтому любые послабления будут полезны.

Ранее, как сообщало ФАН, председатель Московского межрегионального союза садоводов, глава общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов прокомментировал действующие нормы дачного законодательства.

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