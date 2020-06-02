Во вторник, 2 июня, в России запустили образовательный марафон #ЛидерыМеняютМир.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Участие бесплатно. Присоединиться могут все желающие.

Марафон направлен на развитие 12 компетенций и навыков, которые оцениваются на конкурсе «Лидеры России». Один месяц — одна компетенция, например, лидерство, работа в команде, социальная ответственность, креативность.

«Проверив основные компетенции, оцениваемые на конкурсе, участник сможет ярче проявить себя в новом сезоне», — заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.