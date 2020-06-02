В Брянской области задержали подозреваемых в незаконной торговле валютой
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».
«По версии следствия, злоумышленники, не имея специального разрешения, на протяжении нескольких лет занимались куплей и продажей наличной иностранной валюты», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, подозреваемые производили обменные операции в личных автомобилях недалеко от банковского отделения.
По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности составил около 8 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Задержанным избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Ранее ОТР сообщало, что в Татарстане задержали членов банды фальшивомонетчиков.