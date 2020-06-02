В Башкирии рассказали, какие больницы приняли пациентов с COVID-19

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В Минздраве Башкирии рассказали, в каких стационарах региона лечатся заболевшие коронавирусной инфекцией.
В Башкирии рассказали, какие больницы приняли пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru.

По словам замминистра здравоохранения республики Ирины Кононовой, в настоящее время в стационарах лечится 971 пациент. Больше всего лечащихся от COVID-19 находится в уфимской больнице №18 — 161 человек.

В клинике БГМУ лечатся 76 человек, в РКБ имени Куватова — 71 человек.

Также пациентов с коронавирусом приняли больницы Уфы №8, №5, №21, №13 и №10.

Среди районных медучреждений больше всего приняла Нефтекамская больница, в ней получают лечение 65 пациентов с коронавирусом. Также заболевших лечат в больнице №2 в Стерлитамаке.

Ранее и. о. начальника отдела управления Роспотребнадзора по Башкирии Венер Изикаев рассказал о ситуации с коронавирусом.

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