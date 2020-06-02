Исследование: женщины чаще мужчин делают самостоятельные пенсионные накопления

Женщины в полтора раза чаще мужчин делают самостоятельные пенсионные накопления, говорится в исследовании негосударственного пенсионного фонда Сбербанка.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Среди тех, кто подписал договор индивидуального пенсионного плана в приложении «Сбербанк Онлайн» в 2020 году, наибольший интерес к накоплениям демонстрируют граждане в возрасте от 35 до 44 лет (49%).

Пенсионные накопления делают и граждане от 25 до 34 лет (35%). На долю граждан 45—54 лет приходится 10% новых клиентов.

По оценке экспертов, женщины более ответственно относятся к добровольным пенсионным накоплениям и в 61% случаев регулярно пополняют свои счета.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Светлана Бессараб прокомментировала ситуацию с накопительными пенсиями.