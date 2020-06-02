В Туве рассказали о состоянии здоровья главы региона

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, заболевший коронавирусной инфекцией, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Долаану Салчак.

«Состояние здоровья главы республики стало намного лучше, оно оценивается как удовлетворительное, самочувствие хорошее», — приводит её слова РИА Новости.

По её словам, сегодня Кара-оол сдал анализы и «есть основание полагать, что его пребывание на лечении в ближайшие дни завершится».

Она отметила, что глава региона, когда получит отрицательный результат на коронавирус, «приступит к своим обязанностям в активном режиме».

25 мая в правительстве Тувы сообщили, что у Шолбана Кара-оола выявили коронавирус.