В Туве рассказали о состоянии здоровья главы региона
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Состояние здоровья главы республики стало намного лучше, оно оценивается как удовлетворительное, самочувствие хорошее», — приводит её слова РИА Новости.
По её словам, сегодня Кара-оол сдал анализы и «есть основание полагать, что его пребывание на лечении в ближайшие дни завершится».
Она отметила, что глава региона, когда получит отрицательный результат на коронавирус, «приступит к своим обязанностям в активном режиме».
25 мая в правительстве Тувы сообщили, что у Шолбана Кара-оола выявили коронавирус.