Беглов отметил рост числа многодетных семей в Петербурге

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За последние три года количество многодетных семей в Санкт-Петербурге увеличилось на 8 тыс. и превысило 46 тыс.
Беглов отметил рост числа многодетных семей в Петербурге
  • РИА Новости

«С каждым годом в Петербурге растёт число многодетных семей. Сейчас их более 46 тыс., три года назад было 38 тыс.», — цитируют «Невские новости» губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Он отметил, что городское правительство делает всё для того, чтобы юные петербуржцы были здоровы и получали качественное образование.

Ранее, как сообщал телеканал «360», до конца 2020 года многодетные семьи Московской области получат более 180 земельных участков.

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