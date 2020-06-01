Беглов отметил рост числа многодетных семей в Петербурге

За последние три года количество многодетных семей в Санкт-Петербурге увеличилось на 8 тыс. и превысило 46 тыс.

«С каждым годом в Петербурге растёт число многодетных семей. Сейчас их более 46 тыс., три года назад было 38 тыс.», — цитируют «Невские новости» губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Он отметил, что городское правительство делает всё для того, чтобы юные петербуржцы были здоровы и получали качественное образование.

Ранее, как сообщал телеканал «360», до конца 2020 года многодетные семьи Московской области получат более 180 земельных участков.