В ЯНАО пресекли деятельность нелегального игорного клуба
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Заведение работало с января 2018 года. Попасть туда можно было узкому кругу людей по предварительному звонку.
В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли деньги, долговые расписки и оборудование, в том числе восемь игровых автоматов.
Сотрудники регионального СУ СК России завели уголовное дело по статье о незаконном проведении азартных игр, заявили в пресс-службе ведомства.
Расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, входивших в состав ОПГ.
Ранее портал Nation News сообщал, что в центре Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино.