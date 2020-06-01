В ЯНАО пресекли деятельность нелегального игорного клуба

В Ноябрьске пресекли деятельность нелегального игорного клуба, рассказали в УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Об этом сообщает URA.RU.

Заведение работало с января 2018 года. Попасть туда можно было узкому кругу людей по предварительному звонку.

В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли деньги, долговые расписки и оборудование, в том числе восемь игровых автоматов.

Сотрудники регионального СУ СК России завели уголовное дело по статье о незаконном проведении азартных игр, заявили в пресс-службе ведомства.

Расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, входивших в состав ОПГ.

Ранее портал Nation News сообщал, что в центре Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино.