В Российском союзе автостраховщиков прокомментировали поправки в закон об ОСАГО

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев прокомментировал поправки в закон об ОСАГО, которые вступят в силу 24 августа.

«Это очень правильный вектор. Ведь для большинства автовладельцев это сохранение или улучшение условий заключения договора ОСАГО. И только для очень небольшой группы людей — тех, кого и сейчас добросовестные автовладельцы, по сути, спонсируют, — это приведёт к увеличению стоимости полиса», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в настоящее время Банком России установлен тарифный коридор — для легковых автомобилей физлиц это от 2746 до 4942 рублей.

Как пояснил Уфимцев, выше максимального значения тарифа страховщики поднимать его не могут. В рамках коридора и устанавливается тариф для региона.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал принятие закона об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).