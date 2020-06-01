В Российском союзе автостраховщиков прокомментировали поправки в закон об ОСАГО

Короткая ссылка
Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев прокомментировал поправки в закон об ОСАГО, которые вступят в силу 24 августа.
В Российском союзе автостраховщиков прокомментировали поправки в закон об ОСАГО
  • РИА Новости

«Это очень правильный вектор. Ведь для большинства автовладельцев это сохранение или улучшение условий заключения договора ОСАГО. И только для очень небольшой группы людей — тех, кого и сейчас добросовестные автовладельцы, по сути, спонсируют, — это приведёт к увеличению стоимости полиса», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в настоящее время Банком России установлен тарифный коридор — для легковых автомобилей физлиц это от 2746 до 4942 рублей.

Как пояснил Уфимцев, выше максимального значения тарифа страховщики поднимать его не могут. В рамках коридора и устанавливается тариф для региона.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал принятие закона об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить