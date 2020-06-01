На территории ЦВО пройдёт три парада

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На территории Центрального военного округа пройдёт три парада и более 50 торжественных шествий.
На территории ЦВО пройдёт три парада
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Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

24 июня парады состоятся в Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге.

«При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний», — заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

По его словам, будет проводиться дезинфекция транспортных средств, помещений для проживания.

Все участники тренировок будут находиться под наблюдением военных медиков, говорится в сообщении на сайте Минобороны. Личный состав обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Минобороны рассказали о памятных медалях для участников парада Победы.

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