На территории ЦВО пройдёт три парада
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Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
24 июня парады состоятся в Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге.
«При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний», — заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
По его словам, будет проводиться дезинфекция транспортных средств, помещений для проживания.
Все участники тренировок будут находиться под наблюдением военных медиков, говорится в сообщении на сайте Минобороны. Личный состав обеспечат средствами индивидуальной защиты.
Ранее, как сообщала газета «Известия», в Минобороны рассказали о памятных медалях для участников парада Победы.