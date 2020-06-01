Роскачество отчиталось о результатах проверки детских слаймов

Роскачество отчиталось о результатах проверки игрушек-тянучек — слаймов от 14 производителей.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Образцы произведены в России, на Украине и в Китае.

Слаймы от компаний Slime Vime, Attivio, Ninja и Slime by Lenetta вызвали нарекания, поскольку у них зафиксирован резкий запах.

Тянучка «Лизун» от Poopsie не рекомендована из-за способности к возгоранию.

У образца «ДобрБобр» в шесть раз превышена норма по микроорганизмам, у тянучек Thelarek.ru — в 2,2 раза.

В продукции ряда марок обнаружены дрожжи и плесень.

По оценке экспертов, из слаймов Mr. Boo, Fix Price, Attivio, Slime by Lenetta вымывается краситель во влажной среде, а тянучки от «ДобрБобр», Slime Vime, Slimedesign, Mr. Boo и Thelarek.ru растворяются даже в холодной воде.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Роскачество проверило производителей джинсов.