Роскачество отчиталось о результатах проверки детских слаймов

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Роскачество отчиталось о результатах проверки игрушек-тянучек — слаймов от 14 производителей.
Роскачество отчиталось о результатах проверки детских слаймов
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Образцы произведены в России, на Украине и в Китае.

Слаймы от компаний Slime Vime, Attivio, Ninja и Slime by Lenetta вызвали нарекания, поскольку у них зафиксирован резкий запах.

Тянучка «Лизун» от Poopsie не рекомендована из-за способности к возгоранию.

У образца «ДобрБобр» в шесть раз превышена норма по микроорганизмам, у тянучек Thelarek.ru — в 2,2 раза.

В продукции ряда марок обнаружены дрожжи и плесень.

По оценке экспертов, из слаймов Mr. Boo, Fix Price, Attivio, Slime by Lenetta вымывается краситель во влажной среде, а тянучки от «ДобрБобр», Slime Vime, Slimedesign, Mr. Boo и Thelarek.ru растворяются даже в холодной воде.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Роскачество проверило производителей джинсов.

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