Анита Цой прокомментировала решение о введении графика прогулок в Москве

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Певица Анита Цой прокомментировала RT решение властей Москвы организовать график прогулок в рамках ослабления введённых ранее ограничений в связи с коронавирусом.
Анита Цой прокомментировала решение о введении графика прогулок в Москве
  • РИА Новости

«Власти и сами называют это лишь экспериментом, и как он будет работать на деле, покажет только время. В нынешних обстоятельствах, принимая во внимание всё ещё сложную обстановку с COVID-19, я вижу в этом решении больше плюсов для жителей», — сказала она.

По словам Цой, появляется «хоть какая-то возможность движения».

«Это намного лучше для здоровья и психического состояния граждан. Но какие бы решения ни принимали наши власти, самым главным в борьбе с вирусом остаётся личная ответственность и сознательность», — добавила она.

Артистка напомнила о необходимости соблюдать дистанцию, надевать маски и перчатки во время выхода из дома.

Ранее власти опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для москвичей на официальном сайте мэра столицы.

С 1 июня в столице начнётся второй этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавируса. В частности, будет разрешено совершать прогулки по определённым правилам.

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