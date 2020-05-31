В Москве неизвестные побили мужчину и забрали у него 12 млн рублей
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Нападение произошло вечером в субботу, 30 мая, на Ленинградском шоссе, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Как установили полицейские, в 20:54 двое неизвестных брызнули гражданину в лицо из газового баллончика, побили его и похитили рюкзак.
В сумке лежали деньги, личные документы и ключи от квартиры. Злоумышленники скрылись.
Полиция ищет подозреваемых.
В мае 2019 года в московском аэропорту Внуково мужчина похитил у своего попутчика сумку, в которой лежало более $210 тыс.