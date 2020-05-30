Канделаки прокомментировала решение о введении графика прогулок в Москве

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала RT решение о введении графика прогулок в Москве в связи с поэтапным снятием ограничений, введённых ранее из-за коронавируса.

«Смысл заключается в том, что если все сразу выйдут, то вторая вспышка — она неминуема», — сказала Канделаки.

По её словам, в новостях можно увидеть сообщения о том, что там, где «быстро вышли с самоизоляции, опять появляются вторичные симптомы».

«Бывают вещи, не зависящие от тебя: камень упал на голову или сосулька… Но есть вещи, зависящие от тебя, то есть ты точно знаешь, что если не окажешься сейчас в толпе, то у тебя больше шансов не заразиться. Заразна или нет толпа — нет ответа на этот вопрос», — отметила она.

Ранее власти опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для москвичей на официальном сайте мэра столицы.

С 1 июня в столице начнётся второй этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавируса. В частности, будет разрешено совершать прогулки по определённым правилам.