В Сунже в ходе КТО блокировали группу бандитов

В городе Сунжа Республики Ингушетия во время контртеррористической операции блокирована группа бандитов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

© ЦОС ФСБ России

«В городе Сунжа Республики Ингушетия введён режим КТО... в ходе КТО в Ингушетии блокирована группа бандитов», — цитирует ведомство РИА Новости. Ранее в Сунже ввели режим контртеррористической операции. Там отметили, что «обстановка контролируется».