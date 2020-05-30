В Сунже в ходе КТО блокировали группу бандитов
В городе Сунжа Республики Ингушетия во время контртеррористической операции блокирована группа бандитов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
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«В городе Сунжа Республики Ингушетия введён режим КТО... в ходе КТО в Ингушетии блокирована группа бандитов», — цитирует ведомство РИА Новости.
Ранее в Сунже ввели режим контртеррористической операции. Там отметили, что «обстановка контролируется».
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