Вывозной рейс с россиянами вылетел из Франкфурта в Москву

Вывозной рейс «Аэрофлота» с россиянами на борту вылетел из Франкфурта в Москву, сообщает Минтранс в своём Twitter.

globallookpress.com

«Рейс «Аэрофлота» 2657 Франкфурт — Москва вылетел в 23:53 мск», — указано в тексте. Рейс «Аэрофлота» 2657 Франкфурт – Москва вылетел в 23:53 мск. 232 пассажира. Расчетное время прибытия в Шереметьево – 02:36 мск 30 мая — Минтранс России (@MintransRF) May 29, 2020 Отмечается, что на борту самолёт находится 223 пассажира. Расчётное время прибытия в аэропорт Шереметьево — 02:36 мск. Ранее самолёт c россиянами прибыл с индонезийского острова Бали в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.