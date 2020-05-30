Вывозной рейс с россиянами вылетел из Франкфурта в Москву

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Вывозной рейс «Аэрофлота» с россиянами на борту вылетел из Франкфурта в Москву, сообщает Минтранс в своём Twitter.
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Франкфурта в Москву
  • globallookpress.com

«Рейс «Аэрофлота» 2657 Франкфурт — Москва вылетел в 23:53 мск», — указано в тексте.

Отмечается, что на борту самолёт находится 223 пассажира.

Расчётное время прибытия в аэропорт Шереметьево — 02:36 мск.

Ранее самолёт c россиянами прибыл с индонезийского острова Бали в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

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