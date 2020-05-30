Вывозной рейс с россиянами вылетел из Франкфурта в Москву
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«Рейс «Аэрофлота» 2657 Франкфурт — Москва вылетел в 23:53 мск», — указано в тексте.
Рейс «Аэрофлота» 2657 Франкфурт – Москва вылетел в 23:53 мск. 232 пассажира. Расчетное время прибытия в Шереметьево – 02:36 мск 30 мая— Минтранс России (@MintransRF) May 29, 2020
Отмечается, что на борту самолёт находится 223 пассажира.
Расчётное время прибытия в аэропорт Шереметьево — 02:36 мск.
Ранее самолёт c россиянами прибыл с индонезийского острова Бали в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.