В метро Нижнего Новгорода пройдёт акция «Дети говорят»
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на управление по связям со СМИ администрации города.
Акция состоится в честь Международного дня защиты детей.
«В течение всего дня все информационные сообщения будут озвучиваться детьми, чтобы взрослые лишний раз задумались об их защите и благополучии», — рассказали в управлении.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве стартовал приём заявок на онлайн-конкурс семейного творчества.