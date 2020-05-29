В метро Нижнего Новгорода пройдёт акция «Дети говорят»

Короткая ссылка
В метрополитене Нижнего Новгорода пройдёт акция «Дети говорят». Она запланирована на 1 июня.
В метро Нижнего Новгорода пройдёт акция «Дети говорят»
  • © Григорий Соколов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на управление по связям со СМИ администрации города.

Акция состоится в честь Международного дня защиты детей.

«В течение всего дня все информационные сообщения будут озвучиваться детьми, чтобы взрослые лишний раз задумались об их защите и благополучии», — рассказали в управлении.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве стартовал приём заявок на онлайн-конкурс семейного творчества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить