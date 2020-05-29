В метро Нижнего Новгорода пройдёт акция «Дети говорят»

В метрополитене Нижнего Новгорода пройдёт акция «Дети говорят». Она запланирована на 1 июня.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на управление по связям со СМИ администрации города.

Акция состоится в честь Международного дня защиты детей.

«В течение всего дня все информационные сообщения будут озвучиваться детьми, чтобы взрослые лишний раз задумались об их защите и благополучии», — рассказали в управлении.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве стартовал приём заявок на онлайн-конкурс семейного творчества.