В Ставропольском крае рассказали о подготовке к параду Победы

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Подготовкой к параду Победы в Ставропольском крае займётся рабочая группа, созданная по поручению губернатора Владимира Владимирова.
В Ставропольском крае рассказали о подготовке к параду Победы
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Особое внимание планируется уделить санитарно-эпидемиологической безопасности и профилактике распространения COVID-19.

На заседании регионального координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции исполняющий обязанности командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Валерий Плохотнюк заявил, что подготовка к параду уже началась.

«Окончательное решение по формату парада Победы, проведению других мероприятий будет принято с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки», — сказал, со своей стороны, Владимиров.

По его словам, на каждой площадке нужно организовать санитарную обработку, предусмотреть меры для социального дистанцирования, раздать средства защиты.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Минобороны рассказали о памятных медалях для участников парада Победы.

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