В Ставропольском крае рассказали о подготовке к параду Победы
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
Особое внимание планируется уделить санитарно-эпидемиологической безопасности и профилактике распространения COVID-19.
На заседании регионального координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции исполняющий обязанности командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Валерий Плохотнюк заявил, что подготовка к параду уже началась.
«Окончательное решение по формату парада Победы, проведению других мероприятий будет принято с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки», — сказал, со своей стороны, Владимиров.
По его словам, на каждой площадке нужно организовать санитарную обработку, предусмотреть меры для социального дистанцирования, раздать средства защиты.
Ранее, как сообщала газета «Известия», в Минобороны рассказали о памятных медалях для участников парада Победы.